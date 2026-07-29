Modica. Crisci Ranni chiude il Grest 2026 il 31 luglio con una serata per la pace e il concerto degli España Circo Este

Modica, 29 luglio 2026 – Sarà una festa aperta alla città, ma anche un momento di memoria, partecipazione e impegno civile. Venerdì 31 luglio Crisci Ranni concluderà il Grest 2026 con una grande serata di comunità e con il concerto degli España Circo Este, band dalla vocazione internazionale capace di intrecciare sonorità, culture e linguaggi differenti.

La giornata prenderà il via alle ore 16.00 con le attività del Grest dedicate ai bambini e ai ragazzi. A partire dalle ore 20.00, gli spazi di Crisci Ranni si apriranno a tutta la comunità per una cena condivisa, seguita dal concerto degli España Circo Este.

L’intero evento che si svolgerà al parco urbano Padre Basile di Modica, sarà a ingresso gratuito. Durante la serata sarà possibile sostenere le attività e i progetti educativi di Crisci Ranni attraverso contributi volontari negli appositi bussolotti e acquistando i gadget dell’iniziativa.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo di una stagione estiva densa di attività, il cui messaggio è “la democrazia come segno di pace”. A ottant’anni da una stagione decisiva per la storia democratica italiana, Crisci Ranni vuole ricordare il valore della scelta e dei principi di pace, uguaglianza e accoglienza che devono continuare a orientare la vita delle comunità.

La serata rappresenterà quindi un arrivederci del percorso educativo sviluppato durante il Grest 2026, dedicato quest’anno al tema “Oggi è ancora domani!”.

Un titolo che invita bambini, adolescenti, famiglie e cittadini a considerare la memoria più che un racconto del passato, uno strumento per comprendere il presente e costruire il futuro.

A rendere ancora più significativo questo 31 luglio, sarà il concerto degli España Circo Este, il cui brano “Pizza Cuore Family” è stato scelto come inno del Grest 2026.

La canzone, che bambini e animatori si preparano a cantare insieme alla band, è diventata il simbolo di una comunità che si arricchisce di storie e radici differenti.

Un’immagine che rispecchia pienamente il lavoro portato avanti dal cantiere educativo. Dopo aver coinvolto lo scorso anno oltre 250 bambini, tra cui minori provenienti da 21 Paesi diversi, Crisci Ranni ha confermato anche per l’estate 2026 il proprio impegno nella promozione dell’inclusione, dell’incontro tra culture e del protagonismo giovanile.

Dal 16 giugno al 31 luglio, ogni pomeriggio, bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni hanno partecipato ad attività sportive, laboratori artistici e creativi, percorsi educativi e occasioni di socialità. Una proposta pensata come esperienza capace di coinvolgere famiglie, animatori e cittadini, rafforzando i legami e contrastando isolamento e povertà educativa.

Attorno alle attività quotidiane del Grest hanno trovato spazio anche il Grest in piazza, gli incontri dedicati alle famiglie e agli animatori e le cene di comunità: momenti semplici ma centrali per costruire relazioni, favorire il confronto e riscoprire il valore dello stare insieme.

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