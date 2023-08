Ritorna in scena “Binari Paralleli” del modicano Riccardo Tona

La donna, meravigliosa creatura, sublime in ogni sua essenza, truccata, elegante e piena di pensieri.

L’uomo, essere normale, anzi normalissimo, al naturale, zero pensieri.

Come fa una donna ad innamorarsi di un uomo?

Come si possono intrecciare la sensibilità e la vivacità mentale di una donna con la semplicità di un uomo?

Questo ed altri quesiti saranno raccontati, spiegati e narrati nel divertente monologo “Binari Paralleli” dell’attore comico modicano Riccardo Tona.

Quando? Giovedì 17 agosto alle ore 21.00, presso i locali Caffè Del Centro ed Orlando Meet And Drink a Pachino.

“Mi diverto molto quando porto in scena questo monologo perché è pieno di vita vissuta- ha commentato l’attore Riccardo Tona- “Mi diverte anche vedere il pubblico che annuisce ridendo ai vari episodi che racconto. In fin dei conti si parla di vita di coppia, di come Lui cerca di abituarsi ai mille impegni di Lei, e ai punti di vista differenti degli uomini e delle donne, che come Binari Paralleli, non si incontrano mai, per questo ho deciso di intitolare questo monologo così.

Inoltre è uno spettacolo da vedere per trascorrere un paio di ore di divertimento, di risate e soprattutto può essere interessante capire come gli irritanti ed incomprensibili comportamenti del partner possono diventare fonte di complicità e non di conflitto. Una terapia di coppia in cui si piange, dal ridere!

Salva