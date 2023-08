D’Antona: “Modica non perda i fondi del PNRR”

In questi giorni si va delineando più chiaramente e nel dettaglio il quadro del taglio di 16 miliardi di euro deciso dal Governo nazionale per la rimodulazione del Pnrr. Secondo i dati forniti dalla Cgil di Ragusa, la provincia di Ragusa perderebbe oltre 80 milioni di euro, di cui ben 50 milioni relativi a progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni.

Il Comune di Modica nel 2021 ha avuti finanziati sei progetti, per un ammontare complessivo di dieci milioni di euro, garantiti Pnrr per la rigenerazione urbana, progetti in corso di esecuzione, di cui alcuni già resi esecutivi ed altri pronti per essere appaltati.

I sei progetti sono destinati alla riqualificazione del Palazzo Denaro Papa, alla ristrutturazione dell’Albergo dei Poveri, alla riqualificazione dell’area attualmente occupata dal mercato

ortofrutticolo di Viale Medaglie d’oro, dalla manutenzione straordinaria del 2° e 3° piano del Palazzo degli Studi, dalla riqualificazione di Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica e dalla

ristrutturazione di Palazzo Campailla.

A valere sul Pnrr anche il progetto di ristrutturazione del Palascherma.

“Di fronte al rischio della perdita dei finanziamenti per questi progetti, oltre a quello della Casa di Comunità – dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana – non c’è tempo da perdere; riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba tempestivamente intervenire, verificando lo stato dei singoli finanziamenti e, coinvolgendo il Consiglio Comunale e in raccordo con gli altri comuni della provincia, impegnarsi per garantire il mantenimento delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle opere”.

