Vittoria, l’evento di Fratelli d’Italia. Bongiorno: “Analizzate spese pazze e la cattiva amministrazione”

Si è tenuto questa mattina a Scoglitti, in piazza Castelli, il banchetto informativo di Fratelli d’Italia per illustrare i risultati dei primi mesi di governo Meloni e per approfondire la politica cittadina. Presenti il senatore Salvo Sallemi, i consiglieri comunali, attivisti e simpatizzanti.

A fare il punto è il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno: “Accanto all’iniziativa nazionale che ha puntato sui risultati del governo Meloni, come quelli ottenuti sull’abbattimento del costo del lavoro, abbiamo approfondito la situazione cittadina denunciando la mala amministrazione Aiello e le sue spese pazze”.

“Il sindaco prima afferma di avere le casse prosciugate- prosegue Bongiorno – ma poi spende oltre 100mila euro con affidamenti diretti per il servizio idrico con prezzi fuori mercato, oltre 150mila euro per nuove direzioni dentro il Comune, oltre 50mila euro per nuove intitolazioni e commemorazioni, oltre 70mila di inacarichi professionali e oltre 100mila per l’abbattimento del verde pubblico. Cifre astronomiche che testimoniano come Aiello spenda i soldi dei vittoriesi senza badare alle reali emergenze e senza averne risolta una. Continuerà la nostra attività di sensibilizzazione sia dentro il consiglio sia fuori tra la gente perché Vittoria e Scoglitti meritano di più”.

