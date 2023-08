Video su Cutolo. Ispica, consigliere comunale nella bufera

Ha postato sul suo profilo Faceook un video del noto camorrista Raffaele Cutolo, ripreso in una celebre intervista realizzata da Joe Marrazzo, con il commento “U professore aveva ragione”. Il consigliere comunale di Ispica, Angelo Galifi, è nella bufesa. Il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del post, è duro: “Trovo un’ inaccettabile mancanza di rispetto per le tante vittime innocenti di camorra e per l’istituzione che dovrebbe rappresentare tenendo ben presente cosa significhi prendere a modello un criminale che hanno rappresentato una delle peggiori pagine di cronaca nera del nostro Paese. Indegno per chi dovrebbe rappresentare lo Stato e invece idolatra l’anti-Stato. Chieda subito scusa”.

Salva