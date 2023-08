Argentina. Oggi Primarie nel Paese in vista elezioni del 22 ottobre

(gr) Oggi in Argentina di vota per le primarie, definite Aperte, Simultanee e Obbligatorie, in cui i cittadini definiranno con il loro voto i candidati che avranno diritto di partecipare alle elezioni generali del 22 ottobre prossimo. Definite PASO, dalle iniziali delle parole che lo compongono e che descrivono caratteristiche di questo momento democratico. Pertanto, le Primarie equivalgono alle elezioni in cui una serie di candidati vengono votati all’interno dello stesso spazio politico (partito o coalizione) in modo che emerga finalmente una candidatura individuale per le elezioni generali di ottobre. Sono definite Aperte, in quanto a differenza di quelli interni al partito dove possono votare solo gli iscritti, nel PASO tutti i cittadini sono chiamati a scegliere il proprio candidato all’interno dello spazio della loro preferenza. Simultanee perché si svolge in tutto il Paese contemporaneamente, con l’organizzazione della Direzione Elettorale Nazionale. Obbligatorie perché l’atto di votare costituisce un dovere civico. Oltre all’elezione del presidente e del vicepresidente quest’anno, 19 parlamentari del Mercosur saranno eletti a livello di 24 distretti nazionali, a loro volta eletti per distretto regionale, e altri 130 deputati nazionali in tutto il Paese.

