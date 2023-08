Ragusa. Attestati ai partecipanti a corsi per agenti immobiliari

Sono giunti alla fase di completamento i corsi per agenti immobiliari fortemente voluti da Confcommercio provinciale Ragusa. Nella sede formativa di via Sofocle, il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, unitamente al coordinatore provinciale, Corrado Lupo, hanno consegnato gli attestati di fine corso ai circa quaranta partecipanti che avranno, adesso, l’opportunità, dopo avere sostenuto il relativo esame alla Camera di commercio che fornirà loro l’adeguata abilitazione, di mettere in pratica le proprie conoscenze nel mondo immobiliare. “Sono state settimane molto intense dal punto di vista della formazione – commenta Manenti – che hanno consentito a queste persone di apprendere tutto ciò che era necessario per potere espletare al meglio la propria professione, dopo che sosterranno l’esame Camcom, in questo campo a cui è necessario sempre più approcciarsi con la necessaria attenzione. Riteniamo che, nel corso di questo lasso di tempo, sia stata fornita la possibilità a tutti di verificare con attenzione la tipologia del percorso compiuto che, con l’ausilio dei nostri docenti formatori, che ringraziamo per la loro capacità didattica, ha consentito a ciascuno di loro di sperimentare la bontà degli interventi messi in pratica. Un’azione di ampio respiro di cui adesso, finalmente, cominceremo a cogliere i frutti”.

