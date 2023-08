Davide Lo Magno nuovo direttore marketing del Ragusa Calcio

“Sono molto entusiasta di questo incarico. Sono già pronto a mettermi all’opera per cercare di coinvolgere la città più di quanto non sia stato fatto in passato. E’ una bella sfida. E sono pronto ad affrontarla nel modo migliore”. E’ il biglietto da visita del nuovo direttore marketing dell’Asd Ragusa calcio 1949, Davide Lo Magno, che è salito sul vascello azzurro in queste ore e che si dice pronto a navigare, vento in poppa, per portare a casa risultati di un certo spessore. “Ho studiato comunicazione e marketing a Perugia – dice – da anni opero in un settore affine, ora cercherò, con molta umiltà, di applicare le mie idee anche in questo campo. La prima squadra di calcio della nostra città merita tutta l’attenzione del caso da parte dei ragusani e volere bene alla formazione azzurra deve essere quasi naturale. Ecco, il nostro obiettivo è cercare di fare risorgere questo interesse al massimo e fare in modo che lo stesso, da parte degli sportivi, possa ulteriormente aumentare. Ho numerosi progetti in mente e cercheremo di attuarli. Abbiamo una grande responsabilità che è quella di fare avvicinare il più possibile la tifoseria e gli sportivi ai colori azzurri”.

