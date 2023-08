Modica. Maria SS. delle Grazie al Barco. Al via le celebrazioni

La comunità cristiana della chiesa di Maria Santissima delle Grazie di contrada Barco a Modica è in festa. Dopo la celebrazione, l’anno scorso, del centenario della elevazione a parrocchia, avvenuta il 15 agosto 1922, in questa estate 2023 sono state programmate una serie di iniziative dal sapore relazionale molto intenso. I festeggiamenti prenderanno il via domenica 13 agosto mentre la giornata della processione è fissata per domenica 20. Il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella, ha inteso focalizzare l’attenzione sull’identità dell’essere cristiani, cioè discepoli di Gesù e suoi testimoni. Domenica, quindi, al via il programma delle celebrazioni. Dopo il Rosario meditato delle 18,30, alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica nel ricordo del primo mese della nascita al cielo del piccolo Giuseppe Galfo. Subito dopo la celebrazione, ci sarà il rito della discesa del simulacro della Vergine Maria. Martedì 15, in occasione della festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, è previsto il Rosario meditato alle 18,30 mentre alle 19 ci sarà la santa messa. Sempre martedì 15, a partire dalle 20, è in programma il torneo di briscola in coppia, sul sagrato della chiesa. Mercoledì 16, invece, alle 19, la recita del Rosario meditato presso la famiglia Poidomani Pippo. Alle 19,30, la santa messa. In serata, alle 20,30, la gara dell’anguria sempre presso la famiglia Poidomani.

