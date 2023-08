Bilancio Partecipativo 2023. Scade alle 12.00 del 15 settembre

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa, nella sezione “Aree tematiche, Sviluppo di Comunità – Partecipazione”, (link: https://www.comune.ragusa.it/it/page/4777 ), sono disponibili il bando e la scheda di partecipazione per il Bilancio Partecipativo 2023.

L’Assessore allo Sviluppo di Comunità e al Bilancio, Giovanni Iacono, invita i cittadini interessati, le associazioni, i comitati locali e chiunque abbia a cuore l’interesse generale a presentare proposte da inserire nel progetto.

“Siamo già alla quinta edizione del bilancio partecipato – dichiara l’assessore Iacono – che abbiamo avviato con regolamento nuovo e regole nuove nel corso della prima amministrazione Cassì. Regolamento e regole che si sono rilevate efficaci e vincenti nel raggiungimento dell’obiettivo di favorire la partecipazione civica e la cura del bene comune. L’iniziativa del bilancio partecipato ha visto nel corso di questi anni tante significative realizzazioni grazie alle idee e alle proposte di cittadini e associazioni. Il Comune di Ragusa ha avuto delle premialità dalla Regione per la piena e ottimale utilizzazione dei fondi tanto che tale esperienza è stata ripresa da altri comuni. Sono certo che anche quest’anno Cittadini e Associazioni formuleranno proposte e idee utili per rendere ancora più accogliente la nostra comunità”.

Le proposte dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:

protocollo@comune.ragusa.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023.

Salva