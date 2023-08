Liuzzo. Necessario un piano per rivisitare viabilità a Comiso

“Da qualche giorno, ormai, la nuova Giunta municipale, che poi è in continuità con quella che già c’era, ha avuto modo di valutare ciò di cui la città ha bisogno. Per questo è opportuno che la stessa possa mettersi in moto. E, a proposito di movimento, è fondamentale che possa essere fatto un ragionamento bipartisan sulla viabilità cittadina, con l’obiettivo di rivederla”. E’ quanto rileva il consigliere comunale di Comiso, Salvo Liuzzo, secondo cui è opportuno che si predisponga, il prima possibile, un vero e proprio piano della viabilità cittadina alla luce dei cambiamenti che riguardano da vicino la città degli ultimi vent’anni. “Non possiamo fare a meno di notare – continua Liuzzo – che la città risulta essere in continua crescita nella nuova zona di espansione, che il vero e proprio centro, almeno dal punto di vista della viabilità veicolare, è diventato corso Ho Chi Min. Quindi, secondo noi, è necessario individuare delle soluzioni che consentano il più possibile di sfoltire e di alleggerire il traffico veicolare. Riguardo alla rotatoria, anche alla luce dei problemi di transito, soprattutto per i mezzi pesanti, che si verificano periodicamente, resto della mia idea: cioè, la stessa andava sì fatta ma evidentemente non è stata realizzata a regola d’arte. Durante le ore di punta, ad esempio, quella zona risulta essere interdetta mentre, in realtà, sarebbe stato necessario organizzarsi per garantire i parcheggi dinanzi alla banca e alla farmacia. Si creano situazioni di disagio, e che hanno anche a vedere con la sicurezza personale, che rendono necessario rivisitare l’area dei parcheggi del sito oltre a quella legata al transito. Anche altre zone, naturalmente, durante le ore di punta sono diventate pressoché impraticabili”.

Salva