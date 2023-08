Norvegia. Uragano Hans ha causato l’evacuazione di 4067 persone

(gr) Le autorità norvegesi hanno riferito che più di 4.000 persone sono state evacuate nel sud-est del paese, a seguito degli acquazzoni e delle inondazioni causate dal passaggio dell’uragano Hans. “L’acqua sta ancora salendo in alcune zone, diverse strade sono ancora chiuse per le condizioni meteorologiche estreme nel sud-est del Paese. A causa delle inondazioni e delle frane sono state evacuate 4.067 persone”, hanno riferito le autorità governative. Nella regione dell’Innlandet sono stati soccorsi circa 1.300 abitanti, mentre il dipartimento della protezione civile ha riferito che sta utilizzato elicotteri per aiutare a evacuare le zone colpite dalle devastanti inondazioni. Già martedì scorso Il Norwegian Meteorological Institute, aveva emesso un avviso di allarme per piogge estremamente intense in alcune parti della Norvegia meridionale. “In molti luoghi, l’evento sarà tra i più forti degli ultimi 25 anni”, aveva comunicato l’ente. “La tempesta denominata ‘Hans’ ha causato molti danni alle infrastrutture, colpendo al tempo stesso viaggiatori e turisti”, ha osservato il sistema di allerta nazionale. Sulla costa orientale della Norvegia e nella parte meridionale della contea di Trondelag, sono caduti 80-100 millimetri (mm) di pioggia in 24 ore, mentre ad Asak circa 1.000 residenti sono rimasti completamente bloccati, tagliati fuori dalle frane in seguito alle violente precipitazioni.

Salva