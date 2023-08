Santa Croce prosegue gli allenamenti. Gruppo Nova Quadri nuovo main sponsor

A quasi tre settimane dall’inizio della preparazione atletica per il Santa Croce calcio, ieri pomeriggio (giovedì n.d.r) allo stadio Kennedy si è svolto il primo allenamento congiunto della stagione sportiva con l’USD CR Scicli di mister Angelo Tasca. Un test interessante per entrambi gli allenatori che hanno potuto testare sul campo i progressi e le condizioni fisiche di entrambe le squadre. La sgambata di fine allenamento ha consentito a mister Galfano di testare i tanti giovani che compongono la rosa biancazzurra e alla fine dell’allenamento il trainer biancazzurro era visibilmente soddisfatto. Naturalmente i risultati di questa prima parte di stagione lasciano il tempo che trovano, ma certamente è stato un test positivo per capire il livello tecnico del nuovo Santa Croce. Mister Galfano che sta continuando con le doppie sedute giornaliere, ha preferito cautelare una buona parte di giocatori, tanto che, nella partitella di due tempi da quarantacinque minuti ha schierato ben sette giovani che hanno giostrato e corso, seguendo alla lettera le direttive dell’allenatore biancazzurro. Nonostante i carichi pesanti di queste tre settimane di allenamento, il primo tempo è stato gradevole, mentre nella seconda parte di gara i ritmi sono calati sensibilmente. Buona la prova dei nuovi arrivati Diara, Balba, Bello che complessivamente hanno già fatto intravedere una buona condizione fisica. Il Cigno affronterà il prossimo allenamento congiunto, sabato 12 agosto alle ore 16.30, allo stadio Biazzo di Ragusa con il Pro Ragusa e stavolta mister Galfano spererà di poter utilizzare l’intera rosa a sua disposizione. Il lavoro del Cigno, comunque, continuerà fino alla vigilia di Ferragosto, Poi saranno concessi un paio di giorni di riposo per poi ritrovarsi, nuovamente in campo a metà della prossima settimana.

Una notizia importante arriva dal fronte societario con l’annuncio del main sponsor ddi questa stagione che sarà il Gruppo Nova Quadri, azienda leader nel settore della telefonia e dell’efficientamento energetico, sarà La partnership fra l’UPD Santa Croce e l’importante azienda ragusana è stato un grande colpo del settore Marketing della società biancazzurra che con estrema bravura è riuscita a convincere i vertici di Nova Quadri e il suo AD Ciro Lambro. La Nova Quadri farà uno sforzo economico consistente e si spenderà fattivamente e in maniera importante a favore dell’UPD Santa Croce, confermando ancor di più l’ottimo lavoro del settore Marketing del Cigno.

Di seguito il commento dell’Amministratore delegato del Gruppo Nova Quadri Ciro Lambro:

“Santa Croce Camerina è una zona interessante, dove siamo da tempo presenti con i nostri servizi, sia di telefonia che di efficientamento energetico e da oggi ufficialmente anche con la mobilità sostenibile e quindi con i servizi di sharing. Ripeto a dire, un territorio interessante che combacia con i nostri progetti professionali di espansione e da oggi, con questa partnership, anche, di promozione sportiva. Devo dire che la nostra azienda si è convinta a investire sul Santa Croce calcio, perché il progetto sportivo della dirigenza ci è sembrato solido e, soprattutto, la gestione delle operazioni di marketing e di promozione, sono consone alle nostre esigenze per un giusto ritorno d’immagine. Dal punto prettamente sportivo, devo dire che la società si è mossa molto bene, a partire della scelta dell’allenatore Angelo Galfano che per questa categoria è un vero lusso. Per quanto riguarda la squadra, parlando con il dg Nunzio Calogero ho capito che sta venendo fuori un ottimo gruppo composto da un bel mix, fra giocatori di esperienza e tanti giovani di prospettiva. Insomma, le condizioni per fare bene ci sono tutte e l’augurio che facciamo al Santa Croce calcio, da parte mia e di Nova Quadri, è certamente quello di raggiungere gli obiettivi stagionali e di prendersi quante più soddisfazioni possibili.”

