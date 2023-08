Modica, Nino bullizzato da giovinastri

Nino è un uomo tranquillo, socievole, disponibile verso il quale la vita non è stata agevole. E’ ritenuto un soggetto fragile, la Chiesa lo segue, Fra Emanuele Cosentini gli ha dato una casa dove dormire, visto che la notte lo si vedeva vagabondare o trovare un giaciglio ai bordi della strada. Alcuni giovinastri, però, lo hanno preso di mira, bullizzandolo e anche picchiandolo. Lui ha cercato di difendersi: l’ultimo episodio è stato ripreso da una videocamera privata nel centro storico, dove si notano due ragazzini, che lo inseguono e lo colpiscono. Pare ce ne fosse un terzo che riprendeva tutto col telefonino. Un video che è diventato virale sui social. “Ho avuto le immagini da un privato – dice il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, che abbiamo interpellato -. Stamattina ho contattato Fra Emanuele Cosentini, che segue Nino, e l’ho informato di quanto accaduto mostrandogli anche le immagini. E’ chiaro che si tratta di una vicenda che va trattata soprattutto con querela di parte e per questo il prelato mi ha assicurato che avrebbe immediatamente informato l’amministratore di sostegno per stabilire il da farsi. Presteremo anche noi attenzione alla vicenda”. Nelle immagini si notano i due ragazzini inseguire l’uomo, spintonandolo e tirandogli addosso, pare, una lattina per poi fuggire alla reazione (un breve inseguimento)da parte della vittima.

