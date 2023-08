Virtus Basket. Arriva Francesco Piscetta, innamorato di Ragusa

Virtus Ragusa di basket comunica l’ingaggio di Francesco Piscetta centro piemontese che indosserà la maglia virtussina nella prossima stagione. Eccellenti doti balistiche, capacità di spingere il gioco sono le principali doti che contribuiranno a dare dinamismo e dominio sotto canestro.

Nato a Borgomanero il 7 marzo del 2002, Francesco Piscetta per attitudine fisica inizia a giocare a basket all’età di 12 anni. È proprio nella sua città natale, al College Borgomanero, che si forma cestisticamente, compiendo l’intero percorso delle giovanili. Nel 2018 passa ad Arona Basket, dove disputerà in prima squadra il campionato di Serie C Silver, per due anni di fila, giocando inoltre gli Under 16 e gli Under 17. Nel 2020 ritorna a Borgomanero, nella stagione che porterà la squadra a conquistare la promozione dalla Serie C Silver alla Serie B.

A giugno 2022 difende i colori del roster piemontese proprio a Ragusa, in occasione delle finali scudetto U19 organizzate dalla Virtus ed è con questo ricordo che Francesco si presenta al pubblico ibleo: “In occasione dello scudetto nazionale dello scorso anno mi sono sentito accolto da una città a me sconosciuta, che mi ha affascinato anche per la sua straordinaria storia cestistica. Oggi mi ha entusiasmato il progetto che per me diventa condivisione degli obiettivi. La proiezione ambiziosa verso grandi traguardi e la certezza che potrò rivivere il calore del pubblico e della città del 2022 sono stati i fattori determinanti nella mia scelta. Proprio in questi giorni mi tornavano in mente le parole della presidente Sabbatini che in occasione della cerimonia di apertura delle finali, augurò a tutti noi atleti presenti di poter giocare con la Virtus. Perciò non vedo l’ora di essere al Pala Padua ancora una volta e con i colori della Virtus Ragusa”.

