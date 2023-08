Ragusa, disavventura sanitaria. Ufficio ticket chiuso

Disavventura per un pozzallese, partito dalla cittadina marinara in pullman per raggiungere l’Ospedale “Paternò Arezzo”, dove doveva sottoporsi ed esame istologico. L’utente, giunto presso il nosocomio, come consueto, è andato per pagare il dovuto ticket ma, incredibilmente, ha trovato lo sportello chiuso perchè il dipendente era in ferie. “Come faccio”? – ha chiesto. La risposta è stata sbalorditiva: “Può andare a pagare presso le Masserie, in Via Achille Grandi, oppure presso l’Ospedale Giovanni Paolo II”.

Stupore ed incredulità per l’interessato che, a quel punto, non sapeva come raggiungere uno dei due luoghi indicati, visto che nel primo caso avrebbe dovuto percorrere quasi 4 chilometri, e nel secondo oltre 14, a piedi. Non avendo altra possibilità, ha dovuto chiedere ad un conoscente la cortesia di accompagnarlo e, dopo avere pagato il “dovuto” ticket, riportarlo a Ragusa Ibla.

Ogni commento è superfluo.

Salva