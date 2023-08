Libri in Riviera 2023. Venerdì la cultura a Donnalucata

Donnalucata, da domani, si immerge in cinque appuntamenti con la letteratura siciliana, declinata al femminile. Il primo – come tutti gli altri a Riviera di Ponente, nell’elegante area del Jambo, a bordo piscina, con inizio alle 20.30 – è, appunto domani, venerdì 11 agosto, con Cristina Cassar Scalia che presenta l’ultima storia di Vanina Guarasi: La Banda dei Carusi, edito Einaudi. Un racconto che coinvolge e mostra l’umanità e la sagacia investigativa di Vanina, del commissario Patanè e di una protagonista a sorpresa. E che si apre con un delitto che è un pugno alla bocca dello stomaco

Altro momento di richiamo di Libri in Riviera 2023, nel prossimo fine settimana, sarà domenica 13 agosto, con Roberta Corradin e il suo libro Cannoli Siciliani, editore Giunti. Una storia d’amore scritta con uno stile ironico e sagace e con un finale a sorpresa che fa ridere, riflettere, piangere e sognare, in una Sicilia dall’estate di tante promesse. Arianna, che lavora alla redazione di due libri in due lingue diverse, tra granite, gelati, cannoli e menu di pesce. E Nisso, chef bello e arrogante di 20 anni più giovane. Due, senza voglia di innamorarsi ma con un sogno che diventa condiviso. E il destino che li avvinghia in una storia che li porta a confrontarsi e a costruire case, menu, ristoranti, progetti reali e immaginari. Con tante cose buone, da mangiare e non solo, realizzate sulla piazzetta di una borgata di mare. Per molte donne, Arianna sarà l’esempio che nella vita si può sempre scegliere e cambiare, in mezzo alla bellezza mozzafiato della Sicilia e al mare e le colline degli Iblei

