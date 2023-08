Il giovane centrocampista Schembari approda nel Ragusa calcio

Sarà la prima esperienza in prima squadra per il centrocampista ragusano Sebastian Schembari, classe 2005, che, proveniente dal Cerignola, con cui ha giocato nella formazione Primavera, approda al Ragusa in Serie D. Nato a Bristol, ma di origine ragusana, Schembari è cresciuto calcisticamente con la Game Sport, ha fatto poi molta esperienza con le giovanili a Malta e quindi è approdato a Cerignola. “E’ un grande onore, per me – sottolinea – potere avere l’opportunità di effettuare questa esperienza in prima squadra con la maglia della mia città. Sono completamente a disposizione dell’allenatore Giovanni Ignoffo che ringrazio per l’opportunità che mi sta fornendo. Cercherò sempre di dare il massimo. So che il campionato di Serie D è molto complicato ma questo non mi spaventa. Proverò ad apprendere tutto quello che c’è da apprendere in una fase di crescita che, dal mio punto di vista, diventa molto importante. Mi sento addosso molta responsabilità ma, al contempo, sono molto entusiasta della fiducia che è riposta in me. Grazie alla società e al direttore generale Finocchiaro per questa opportunità che mi viene data”.

