Nuovi codici evento e codici conguaglio, l’Ebt Ragusa precisa

L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps, anche a seguito di tutta una serie di richieste di chiarimento, ha fornito negli ultimi giorni una serie di precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). In particolare, con specifico riferimento al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, sono state riepilogate a scopo ricognitivo le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e – al fine di supportare i datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali – è stata fornita una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento. “Si ricorda – sottolineano dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – che i nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto precisato nell’ambito della circolare n. 122/2022. Detti codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023. Inoltre, sono state fornite istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022); inoltre, sono stati forniti chiarimenti con riguardo al significato e alle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a seguito della novella di cui al decreto legislativo n. 105/2022”. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

