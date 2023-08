Vittoria. Approvati elenchi del bonus “Una tantum caregiver”

Sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del Bonus “UNA TANTUM CARIGEVER FAMILIARE “.

“Il caregiver familiare – spiega l’assessore del comune di Vittoria Francesca Corbino – è la persona che assiste e si prende cura di un suo familiare affetto da malattia, infermità o disabilità croniche o degenerative che non sia autosufficiente. Il comune di Vittoria capofila del Distretto D 43, ASP 7 di Ragusa, è stato destinatario delle somme per l’erogazione di questo contributo economico regionale. Si tratta di circa centoventi mila euro ripartiti tra i comuni di Vittoria comune capofila, Comiso e Acate. L’iter è stato lungo e laborioso perché la Regione non ha dato alcuna indicazione all’inizio, lasciando liberi i Distretti di seguire procedure di assegnazione in totale autonomia, salvo poi stabilire e imporre criteri successivamente, costringendo gli uffici a rivedere e ripetere l’iter. Adesso la procedura si può dire conclusa con la pubblicazione degli aventi diritto e, purtroppo, la delusione dei caregiver è tanta perché, soprattutto i meglio informati, si sarebbero aspettati somme maggiori. È vero che il lavoro degli uffici è stato tanto e sicuramente sproporzionato rispetto alle somme, stanziate dalla Regione, che si aggirano a poche centinaia di euro per il triennio 2018/2020.

Peraltro l’ottenimento del beneficio economico è una tantum.

E’ stata comunque l’occasione per effettuare un censimento totale dei portatori di disabilità del Distretto ed un momento di incontro e presa in carico di famiglie che non erano mai venute in contatto con gli assistenti sociali e che, da oggi, sanno di poter contare su un sostegno, anche psicologico, ogni qualvolta vorranno.

Prescindendo dal deludente dato economico che, si ripete, non dipende dall’amministrazione comunale e neanche dal Distretto che si è limitato al lavoro di indicazione delle famiglie e distribuzione delle somme, si prende atto dell’importanza del riconoscimento della figura del caregiver che è, di per sé, un segnale di attenzione, nella speranza che si tratti del primo passo verso interventi più consistenti.

Desidero rinnovare il mio apprezzamento per il lavoro certosino svolto dagli uffici non soltanto perché hanno consentito la pubblicazione degli elenchi ed un censimento delle persone con disabilità ma anche per la sensibilità con la quale hanno svolto questo lavoro, aiutando nella ricerca della documentazione e rimanendo sempre e comunque a disposizione per informazioni e chiarimenti verso tutti gli assistiti, offrendo loro conforto e sostegno.

L’attenzione che quest’amministrazione pone nei confronti delle persone più fragili– conclude l’assessore Corbino – non è mai venuta meno e saremo sempre a disposizione della nostra comunità.”

