Al Circolo Velico Kaucana, il campione mondiale Ilca, Nordera

Il Circolo velico Kaucana ha organizzato, come da consuetudine, un momento di grande formazione sportiva invitando Niccolò Nordera, campione del mondo Ilca 4 nel 2019 e campione italiano Ilca 4 nel 2018, campione italiano Ilca 6 nel 2020, vicecampione europeo under 16 Ilca 4 nel 2017. Atleta del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, Nordera è stato allievo di Giovanni Magliulo, attuale coach della squadra Fair sail del Cvk. E proprio l’affetto e la stima reciproca che lega Magliulo a Nordera ha portato in casa Cvk il campione, permettendo alla squadra dei laseristi ospiti, ma anche ad atleti provenienti da altri circoli siciliani quali Augusta, Palermo, Agrigento, un confronto sportivo di alto livello. Aiutati da condizioni meteomarine favorevoli, Nordera le ha definite “perfette”, gli atleti siciliani si sono allenati duramente per quattro giorni, con parecchie ore trascorse in acqua e importanti momenti formativi in aula, prima e dopo le uscite in mare. Cinque giornate intense per tutti gli atleti e per il coach Giovanni Magliulo, che ha coadiuvato il giovanissimo maestro d’eccezione Nordera. Nelle prime due giornate di vento intenso, dopo le lezioni in aula, i ragazzi hanno sfidato le onde con grande determinazione, seguiti da Nordera, che ha anche registrato i filmati da visualizzare, commentare e analizzare al rientro in aula. Il vento leggero della terza e quarta giornata ha consentito di cambiare registro e rifare le osservazioni con condizioni meteo mutate, impreziosendo e arricchendo il bagaglio portato a casa da tutti gli atleti. Solo la perturbazione dell’ultima giornata ha fermato gli atleti, che hanno comunque proseguito l’attività istruttiva a terra. I momenti di formazione sono stati caratterizzati da grande attenzione e professionalità, ma anche da uno spirito di squadra straordinario: atleti di diversi circoli, pronti a darsi battaglia nei campi di regata, hanno trascorso insieme quattro giorni intensi da mattina a sera, a volte fino a notte, in allegria e amicizia, grazie allo spirito familiare del Circolo velico Kaucana e anche grazie al grande carisma di Nordera, giovanissimo ma con grandi capacità sportive e relazionali. Sicuramente un’esperienza molto positiva, un momento di grande crescita non solo sportiva ma anche personale, resa possibile dall’ottima organizzazione del Circolo velico Kaucana, che pone sempre al primo posto il potenziamento e il perfezionamento dei propri atleti spendendo, come di consueto, grandi energie e risorse.

Salva