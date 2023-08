Ragusa. Notti di San Lorenzo e Ferragosto: l’assessore Gurrieri fa appello al buon senso dei cittadini

In prossimità delle notti di San Lorenzo e di Ferragosto l’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri, ha voluto lanciare un appello a quanti hanno programmato di trascorrere la notte negli arenili iblei.

“Come giusto che sia, – dichiara l’assessore – saranno tanti i giovani e non solo che sceglieranno di trascorrere le notti di San Lorenzo e Ferragosto in spiaggia. E come è altrettanto giusto che sia, diventa necessario applicare poche semplici regole, stilate uniformemente dalla Prefettura, in collaborazione con Questura, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di porto e tutte le Forze dell’ordine, per tutti i Comuni Iblei al fine di garantire sicurezza e decoro. Chi godrà delle nostre spiagge di notte è bene le lasci in condizioni tali affinché se ne possa godere anche l’indomani.

Anche per questo motivo, con l’ausilio di apposito personale volontario, gli accessi alle spiagge di Marina di Ragusa saranno adeguatamente presidiati per evitare l’accesso di oggetti vietati come, ad esempio, tende da campeggio, materiale per falò, bottiglie di vetro, lattine, alcolici.

Non sarà “una caccia al trasgressore” ma un modo per tutelare persone e ambiente, nonché per educare al rispetto delle regole e vivere delle serate estive nel divertimento.

Ci aspettiamo la massima collaborazione da parte dei cittadini”.

