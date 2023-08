Calcio, nasce la ASD Scicli

Nasce la ASD Scicli. I vertici della Asd Scicli Bruffalori hanno annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo progetto sportivo per il futuro del calcio maschile e femminile a Scicli. Grazie all’ingresso in società di nuovi dirigenti competenti e lungimiranti e di tecnici vecchi e nuovi dalle comprovate esperienze e capacità nasce una proficua collaborazione sportiva che vede al centro del programma il rilancio definitivo del calcio giovanile a Scicli. Il proposito è raggiungere con allievi e giovanissimi, in un periodo ragionevole di tempo, le categorie più prestigiose del panorama calcistico giovanile regionale. Traguardi che la città di Scicli merita dopo anni di difficoltà. Successivamente l’obiettivo sarà quello di completare e accompagnare il percorso dei ragazzi in una categoria juniores e soprattutto in una prima squadra cittadina che ne possa finalmente esaltare il collettivo. Saremo i primi a favorire l’accesso dei nostri ragazzi in categorie importanti, ma saremo altrettanto scrupolosi e attenti nel coltivare ed esaltare la loro crescita calcistica nella nostra società, all’interno di una prima squadra che giochi un calcio piacevole e moderno. Proprio per intraprendere e far maturare questi propositi si comunica fin da questa stagione l’iscrizione alla categoria juniores e soprattutto la nascita di una prima squadra che militerà in terza categoria, con l’intento che possa essere solo una categoria di passaggio. Siamo sicuri sarà l’inizio di uno splendido viaggio affascinante e soprattutto duraturo, all’insegna del rispetto – saremo educatori prima di ogni altra cosa -, del sociale – avremo cura nel nostro piccolo di non lasciare indietro nessuno -, del glorioso passato – vestiremo i tanto amati colori cremisi nei fasti dei celeberrimi tempi trascorsi che verranno rivissuti presso la nostra sede museo in via Francesco Mormino Penna.”

