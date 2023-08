Modica, Spadaro: “Assunzioni dirigenziali al comune legittime?”

L’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n.

145, stabilisce che “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, (….) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”. “Questo il testo di legge in vigore al quale fanno riferimento anche Sentenze della Corte dei Conti – spiega il consigliere comunale di opposizione, Giovanni Spadaro -. Tenuto conto che l’amministrazione comunale ha provveduto all’assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare la cronica mancanza di personale direttivo e nell’ottica di un auspicato potenziamento dei servizi, chiediamo rassicurazioni circa la legittimità delle citate assunzioni che, allo stato, non appaiono conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore”.

