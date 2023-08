Trasferito in elisoccorso presso il Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, uno straniero che, per cause da stabilire, col suo ciclomotore si è schiantato contro il muro che delimita un vigneto nel pomeriggio di lunedì in contrada Ponte a Chiaramonte Gulfi. Le sue condizioni cliniche sono giudicate gravi. Si è trattato di un incidente autonomo le cui cause sono da accertare.

