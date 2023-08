L’Avimecc Volley Modica punta forte anche sul settore giovanile

Come da tradizione, l’Avimecc Volley Modica rivolge le dovute attenzioni al settore giovanile e alla seconda squadra che ha il compito di “forgiare” uomini e atleti da poter poi lanciare nel Volley dei “grandi”.

Per permettere ai propri giovani di crescere senza pressioni, ma con molte motivazioni, la dirigenza presieduta da Ezio Aprile ha deciso di affidare le formazioni under e la seconda squadra a un tecnico di grande esperienza come Ciccio Italia che da sempre ama lavorare con i giovani affiancandogli con il ruolo di Team Manager, Giorgio Scavino anche lui come Italia amante della pallavolo maschile e soprattutto giovanile.

Ciccio Italia, dunque, dopo una parentesi nel volley femminile che gli ha permesso di crescere professionalmente torna nel maschile e in un settore giovanile importante come quello modicano.

“Già la scorsa stagione – spiega Ciccio Italia – c’erano stati dei contatti con la dirigenza biancoazzurra, ma poi non si è concretizzato nulla e ho continuato a lavorare nel volley femminile che mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze e per questo ringrazio la dirigenza e le ragazze che ho allenato all’Eurialo Siracusa. Modica sarà per me un motivo di crescita professionale perchè lavorare per una società importante e ben strutturata come quella dell’Avimecc Volley Modica mi servirà per allargare il mio bagaglio di conoscenze a 360°. Allenare in una piazza importante come Modica – continua – è per me stimolante perchè avrò la possibilità di tornare nella pallavolo maschile e soprattutto nel settore giovanile che io amo particolarmente, anche se ho avuto modo di confrontarmi con gente “navigata” allenando anche prime squadre con in rosa giocatori esperienti. E proprio da queste esperienze in campionati regionali -continua – ho capito che il mondo dei giovani è quello che più fa per me, anche se, con i giovani mi piace fare campionati di serie perchè li puoi capire la graduale crescita di ogni singolo ragazzo che alleni. Entrare a far parte di uno staff tecnico importante come quello della Volley Modica che conosco molto bene sarà importante e mi aiuterà nel mio percorso così come sarà stimolante lavorare con una dirigenza competente come quella modicana che non conosco del tutto, ma conoscendo il presidente Ezio Aprile che stimo e avendo al mio fianco uno come Giorgio Scavino, che come me torna alla pallavolo maschile giovanile che anche lui ama da sempre, è motivo di entusiasmo perchè Giorgio sarà un valore aggiunto per tutta la Volley Modica e sono felicissimo di poter finalmente lavorare con lui che potrà arricchirmi sotto ogni punto di vista. Far innamorare e appassionare i giovani alla pallavolo – conclude Ciccio Italia – sarà il mio obiettivo principale e di tutti i tecnici del settore giovanile modicano e lavoreremo in sinergia con la dirigenza creando insieme dei progetti che possano attirare l’attenzione dei giovani, ma credo che in questo senso la società è ben strutturata e stia già lavorando per farsi trovare pronta quando la stagione entrerà nel vivo”.

Un altro gradito ritorno nel mondo Avimecc Volley Modica è quello di Giorgio Scavino, che dopo essersi dedicato al volley femminile con compiti diversi da quelli tecnici alla PVT Modica, dove ha contribuito alla vittoria del campionato di serie C, torna al suo “vecchio amore” qual’è la pallavolo maschile e in particolar modo al settore giovanile della sua squadra del cuore di cui sarà il Team Manager della seconda squadra e del settore giovanile.

“Alla chiamata della Volley Modica – spiega Giorgio Scavino – non potevo che rispondere in maniera affermativa, perchè d’altronde la Volley Modica dal 1976 è sempre stata nel mio cuore essendo stato uno dei soci fondatori. Fra l’altro sono sempre stato impegnato nella pallavolo maschile sia con il pensiero, ma anche fattivamente avendo ricoperto fino alla scorsa stagione il ruolo di direttore sportivo alla Paomar Siracusa. L’incarico di Team Manager che mi è stato proposto alla Volley Modica è un incarico prettamente tecnico e di riferimento per il settore giovanile e under, ruolo a me gradito e che fra l’altro mi permetterà di lavorare con uno staff tecnico che conosco benissimo al quale si aggiunge ora Ciccio Italia, che è una novità per la Volley Modica, ma non per il sottoscritto che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso sportivo. Questi fattori -continua – sono per me molto stimolanti perchè oltre che, con dirigenti preparati potrò collaborare con persone che “masticano” pallavolo da sempre e con i quali ogni confronto sarà motivo di crescita personale. Questo mio nuovo impegno con la Volley Modica mi permetterà comunque di collaborare con la PVT Modica, dove continuerò ad occuparmi della logistica come ho fatto lo scorso anno. La mia disponibilità, dunque, è totale verso tutta la pallavolo modicana che io da sempre porto nel cuore a prescindere dei colori e delle società che rappresentano la nostra città nel movimento”.

Salva