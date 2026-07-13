Ragusa. La storia di Masha, cieca, malata, abbandonata, ma poi adottata dalla signora Franca

RAGUSA, 13 Luglio 2026 – La cecità non impedisce di vedere l’amore, soprattutto quando questo si manifesta con i gesti concreti e la dedizione assoluta. È questa la lezione più grande che ci lascia la storia di Masha, una cagnolina vittima del fenomeno del randagismo, recuperata nel territorio della provincia di Ragusa in condizioni drammatiche.

Quando Masha è entrata in canile per la prima volta due anni fa, il suo destino sembrava già segnato. Oltre a essere completamente cieca, gli esami medici avevano evidenziato una grave patologia: la leishmaniosi. Una malattia cronica e fortemente debilitante che, senza le adeguate terapie, lascia pochissime speranze di sopravvivenza a un animale di strada.

Grazie a un primo ciclo di cure la malattia si era fortunatamente stabilizzata, ma il percorso di Masha è rimasto a lungo in salita. Dopo il fallimento di un periodo di stallo a Roma, per la cagnolina si stavano nuovamente per riaprire le porte del canile. Un ritorno dietro le sbarre che, per un cane privato della vista e con una salute così fragile, avrebbe potuto significare una condanna definitiva alla solitudine e alla depressione.

A cambiare il corso degli eventi è stato l’intervento tempestivo della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA). I volontari dell’associazione non potevano permettere che Masha tornasse in una gabbia. È a questo punto che è entrata in gioco la signora Franca, una colonna della sezione locale della LEIDAA, che ha deciso di compiere un gesto di pura generosità. Prendere Masha con sé e accoglierla nella propria casa.

La disabilità visiva nei cani richiede una sensibilità e una pazienza fuori dal comune. La signora Franca non si è limitata a offrire a Masha un tetto e del cibo, ma ha avviato una vera e propria opera di riabilitazione emotiva e fisica. Giorno dopo giorno, con delicatezza e infinite attenzioni, ha aiutato la cagnolina a superare i traumi del passato e a mappare lo spazio intorno a lei.

I risultati di questo splendido lavoro quotidiano sono straordinari. Oggi Masha si è ripresa completamente; ha imparato a muoversi con sorprendente disinvoltura e sicurezza in ogni singolo angolo della casa e ha persino conquistato il suo posto preferito sul divano, dove trascorre il tempo tra coccole e meritato relax.

La storia di Masha dimostra che un cane disabile non è un cane “di serie B” e che l’adozione del cuore di un animale con bisogni speciali può trasformarsi in un’esperienza di straordinaria ricchezza interiore. Per sostenere le attività della LEIDAA e aiutare tanti altri animali invisibili a trovare il proprio miracolo, è possibile consultare tutte le informazioni e le modalità di donazione sul sito ufficiale LEIDAA. https://www.youtube.com/watch?v=Onz2nJxQRJM

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