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“La Spartenza”: il documentario premiato all’Amura Festival. Ora arriva a Marina di Modica

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ALTAMURA, 13 Luglio 2026 – Importante riconoscimento per il documentario La Spartenza. Storia di una Lontananza, che si è aggiudicato il “Premio Mediterranean Focus” nell’ambito dell’Amura Festival, l’Altamura International Film Festival. La giuria, presieduta da Marzio Honorato e composta da Rosa Lorusso, Vito Lopriore, Corrado Ardone e Anna Piscopo, ha premiato opere provenienti da diversi Paesi, valorizzando storie capaci di raccontare il nostro tempo attraverso linguaggi, culture e sensibilità differenti. Gli autori, i modicani Alessia e Domenico Scarso,  hanno espresso viva soddisfazione, ringraziando la giuria per aver valorizzato un’opera che affonda le radici nella memoria popolare, trasformando una vicenda intima in un tassello prezioso della nostra identità collettiva.

Per il pubblico locale, l’occasione di vedere il documentario premiato è fissata per il prossimo 10 agosto. La proiezione si terrà alle   21:30 presso l’Arena Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, in un evento organizzato dal Nuovo Cine Teatro Aurora che promette di coinvolgere gli spettatori in un suggestivo viaggio tra passato e presente.

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