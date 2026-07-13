Iblea Acque punta sul digitale: presentata la nuova App “My Iblea”

RAGUSA, 13 Luglio 2026 – Iblea Acque Spa compie un passo decisivo verso la modernizzazione del servizio idrico nella provincia di Ragusa. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede della società – evento dal forte valore simbolico per sancire una maggiore apertura al territorio – l’amministratore unico Stefano Guccione ha presentato ufficialmente “My Iblea”, la nuova applicazione dedicata alla gestione delle utenze. Disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, lo strumento permette ai cittadini di consultare bollette e storico consumi, inviare l’autolettura del contatore tramite fotografia, presentare pratiche online e restare aggiornati in tempo reale su eventuali interruzioni del servizio, rendendo il rapporto con l’ente più snello e immediato.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di trasformazione aziendale che, nel primo semestre di attività, ha impresso una netta accelerazione sul piano organizzativo e gestionale. Ad oggi, Iblea Acque gestisce il servizio per circa 110 mila utenze distribuite nei dodici comuni iblei, avvalendosi di un patrimonio infrastrutturale complesso che include 140 pozzi, 34 sorgenti e oltre 1.500 chilometri tra reti idriche e fognarie. Un impegno testimoniato dai numeri: dal 2024 sono stati realizzati oltre 7.500 interventi di manutenzione per un valore di circa 3,8 milioni di euro.

Il piano di rilancio guarda al futuro con investimenti per oltre 65 milioni di euro. Le risorse sono destinate a obiettivi strategici cruciali: la drastica riduzione delle perdite, l’adeguamento dei depuratori, la creazione di nuove infrastrutture e la digitalizzazione delle reti, con particolare enfasi sull’installazione dei moderni smart meter. Questi progetti si affiancano ai traguardi già raggiunti, tra cui il bilancio 2025 in pareggio, l’ottenimento della certificazione ISO 27001 sulla sicurezza informatica e il potenziamento dei sistemi informatici aziendali.

Nel tracciare il bilancio, Guccione ha richiamato l’importanza fondamentale del pagamento delle bollette, elemento essenziale per sostenere economicamente la gestione pubblica della risorsa idrica e garantire l’efficienza del sistema. Guardando al potenziamento della struttura, sono state inoltre annunciate nuove selezioni pubbliche finalizzate a rafforzare l’organico, un tassello necessario per sostenere la crescita della società e affrontare le sfide di un servizio sempre più innovativo e vicino alle esigenze dei cittadini.

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