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Sport | Vittoria

Calcio. Colpo internazionale per la FC Vittoria: arriva il portoghese Isabelinha Damaso Ricardo

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VITTORIA, 13 Luglio 2026 – La FC Vittoria ASD piazza un innesto di spessore in vista della stagione 2026/27. La società biancorossa ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’esterno offensivo portoghese Isabelinha Damaso Ricardo, classe 1999, pronto a vivere la sua prima esperienza nel calcio italiano.

Talento che si è già distinto per prestazioni di alto livello in patria, Ricardo approda in terra iblea con l’obiettivo di portare estro e imprevedibilità all’attacco biancorosso. Giocatore di grande personalità, l’esterno portoghese è noto per la sua capacità di creare costantemente la superiorità numerica, un’arma tattica che il tecnico potrà sfruttare per dare maggiore profondità e qualità alla manovra offensiva.

Tra le doti che hanno convinto la dirigenza della FC Vittoria spiccano la velocità fulminea, l’abilità nell’uno contro uno e un’aggressività agonistica che gli permette di essere incisivo anche in fase di non possesso. Caratteristiche, queste, che rendono Ricardo un profilo versatile e completo, capace di adattarsi rapidamente agli schemi del calcio nostrano.

Con questo innesto, la FC Vittoria conferma le proprie ambizioni per il prossimo campionato, regalando ai propri tifosi un giocatore che promette di entusiasmare sugli spalti grazie alla sua spiccata vena offensiva e alla determinazione che metterà al servizio della nuova causa biancorossa.

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