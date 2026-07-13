Monterosso Almo. Grande successo di pubblico per “Alegria – Carnevale d’Estate”

Monterosso Almo, 13 luglio 2026 – Due giorni di coriandoli, musica, maschere e sapori. Si è conclusa domenica 12 luglio la straordinaria edizione 2026 di _Alegria – Carnevale d’Estate_, la manifestazione che ha trasformato le piazze del borgo ibleo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sabato 11 e domenica 12 luglio, migliaia di persone hanno affollato fino a tardi le strade di Monterosso Almo. Tanti i forestieri arrivati dai paesi e dalle province vicine, che insieme ai cittadini hanno dato vita a un’atmosfera di festa e condivisione.

Protagonisti della sfilata i carri allegorici: _“E chi siemu o Far Ewst?”_, _“I Puffi”_ e _“Super Mario”_. Con loro tanti gruppi mascherati e centinaia di grandi e piccoli vestiti in costume, tra balli, stelle filanti e tanta musica.

Bar e pizzerie tutto esaurito. Grande successo anche per la terza edizione della sagra della “pizza a taglio”, con due forni che hanno sfornato pizze di ogni gusto in una vera festa enogastronomica nel cuore del borgo. “Alegria non è soltanto un evento. È una comunità che si unisce, è amicizia, è condivisione – scrive il Direttore Artistico Andrea Barone – È la dimostrazione che quando tante persone lavorano con il cuore, si possono realizzare cose straordinarie “.

Un grazie speciale ai ragazzi dell’Associazione ARTEA: “Avete lavorato con passione, sacrificio e un entusiasmo contagioso. Dietro ogni sorriso del pubblico ci sono ore di impegno, fatica e amore per il nostro paese”.

Riconoscimento anche al Presidente dell’Associazione, Giovanni Dibenedetto, “per la fiducia e la determinazione”, e alle istituzioni: Sindaco, Assessore al Turismo, Presidente del Consiglio Comunale, Provincia Regionale di Ragusa e Regione Siciliana.

Gratitudine agli Uffici Comunali, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai volontari e ai soccorritori che hanno garantito sicurezza. Un ringraziamento particolare agli sponsor, con un focus sul main sponsor KFC Italia e sul Dott. Andrea Lacerenza, “che con il loro prezioso contributo hanno creduto nel valore di questo progetto”.

“ E infine, il grazie più grande va a voi, pubblico meraviglioso. Vedere le piazze gremite, i sorrisi, gli applausi, i bambini incantati e l’entusiasmo di migliaia di persone è stata la ricompensa più bella per tutti noi» conclude Barone.

«Porterò nel cuore ogni istante di queste due giornate, ogni abbraccio, ogni emozione, ogni applauso. Grazie Monterosso Almo”. Alegria si conferma così uno degli appuntamenti estivi più sentiti dell’area iblea.

Nelle foto alcuni momenti delle due giornate del Carnevale Estivo.





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