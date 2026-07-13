Paura a Scicli: auto in fiamme nel centro storico

SCICLI, 13 Luglio 2026 – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Scicli, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme nella parte alta di Via Ospedale, in prossimità dell’incrocio con Corso Umberto e a breve distanza dalla centralissima Via Mormino Penna. Il rogo, le cui cause sono al momento ancora in corso di accertamento, ha richiesto un tempestivo intervento delle autorità. Sul luogo dell’incendio sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno provveduto a isolare la zona e a mettere in sicurezza l’area per scongiurare pericoli per i numerosi passanti e residenti della zona. Per domare l’incendio e bonificare il sito, sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che hanno operato per lo spegnimento del mezzo e avviato i primi rilievi necessari per chiarire l’origine del sinistro. Non si segnalano, al momento, conseguenze per le persone coinvolte.

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