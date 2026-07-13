Pozzallo. Auto contro bici. Ferita una donna

POZZALLO, 13 Luglio 2026 – Paura nel pomeriggio a Pozzallo per un brutto incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda ha impattato contro una bicicletta all’intersezione tra corso Vittorio Veneto e via Magenta. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida del mezzo a due ruote.

L’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza la ciclista in ospedale dopo averla stabilizzata sul posto. I Carabinieri si sono occupati degli accertamenti per stabilire le responsabilità. Disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.

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