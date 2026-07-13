POZZALLO, 13 Luglio 2026 – Paura nel pomeriggio a Pozzallo per un brutto incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda ha impattato contro una bicicletta all’intersezione tra corso Vittorio Veneto e via Magenta. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida del mezzo a due ruote.
L’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza la ciclista in ospedale dopo averla stabilizzata sul posto. I Carabinieri si sono occupati degli accertamenti per stabilire le responsabilità. Disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.
Pozzallo. Auto contro bici. Ferita una donna
POZZALLO, 13 Luglio 2026 – Paura nel pomeriggio a Pozzallo per un brutto incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda ha impattato contro una bicicletta all’intersezione tra corso Vittorio Veneto e via Magenta. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida del mezzo a due ruote.
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