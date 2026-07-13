  • 13 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Luglio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo. Auto contro bici. Ferita una donna

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 13 Luglio 2026 – Paura nel pomeriggio a Pozzallo per un brutto incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda ha impattato contro una bicicletta all’intersezione tra corso Vittorio Veneto e via Magenta. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida del mezzo a due ruote.
L’ambulanza del 118 ha trasferito d’urgenza la ciclista in ospedale dopo averla stabilizzata sul posto. I Carabinieri si sono occupati degli accertamenti per stabilire le responsabilità. Disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube