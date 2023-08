Abrogazione Rdc. Firrincieli(M5S Ragusa) presenta mozione

Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, ha presentato una mozione indirizzata al sindaco e al presidente del civico consesso avente ad oggetto l’abrogazione del Reddito di cittadinanza. Nella nota, Firrincieli, in previsione dell’abrogazione del provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2024, mentre per l’anno 2023 sono state previste molteplici restrizioni alle originarie condizioni di accesso, tra cui l’introduzione del limite massimo di sette mensilità e il termine ultimo di erogazione al 31 dicembre 2023, evidenzia che la nuova misura di contrasto alla povertà, denominata Assegno di inclusione, è destinata ai soli nuclei familiari con individui in condizioni di fragilità al proprio interno (minorenni, persone con disabilità, persone di almeno 60 anni di età) e che chi è in condizione di povertà, ma non ha nel suo nucleo soggetti con tali caratteristiche, è escluso dalla misura. “Non è quindi – è spiegato nell’atto di indirizzo – una misura di contrasto alla povertà ma un sostegno ad alcune categorie di fragili. La misura appare inoltre discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri, nonostante le raccomandazioni europee e della giurisprudenza in senso contrario, con la previsione del requisito della residenza in Italia da almeno 5 anni di cui almeno gli ultimi 2 continuativi. Lo scorso venerdì circa 169mila famiglie hanno ricevuto una comunicazione di sospensione dell’Inps tramite sms. Comunicare la sospensione del RdC attraverso un sms inviato dall’Inps, dimostra tutta l’insensibilità e il disprezzo verso i percettori della misura: a 169.000 beneficiari è stato comunicato che non avrebbero più percepito il RdC in attesa di eventuale presa in carico dei servizi sociali, con la beffa che, per continuare a percepire l’assegno unico per i figli, dovranno presentare una nuova istanza; la sospensione ha interessato proprio le famiglie con percettori “non attivabili al lavoro” ovvero le fasce più deboli dei beneficiari e meritevoli di tutela; valutando che le famiglie interessate sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa: tanto coloro che pensano di potere rientrare fra i fragili, meritevoli di una presa in carico da parte dei servizi, quanto quelli che aspirano al sostegno promesso per l’occupazione, che in ogni caso entra in vigore in ritardo rispetto allo stop del RdC di almeno un mese e per il quale non sono ancora state attivate le procedure per poterne usufruire. Per non parlare di tutti i nuclei esclusi per ragioni economiche, in ragione dell’abbassamento delle soglie di accesso alla nuova misura; questa incertezza causa una pressione nei confronti dei Comuni, per i quali non sono stati previsti strumenti finanziari e risorse umane aggiuntive. I Comuni, oggi, non sono in grado di fronteggiare attraverso i propri servizi sociali il “disastro sociale” creatosi a seguito del venir meno dell’unica fonte di sostentamento per molti nuclei familiari. Ecco perché chiedo di approvare l’atto in questione per impegnare il sindaco e la Giunta a fornire a Governo e Parlamento la propria testimonianza in qualità di presidio territoriale e amministrativo sulle drammatiche conseguenze di una scelta che, oltre a mettere in ginocchio le strutture di assistenza sociale, rischia di riportare centinaia di migliaia di persone nel baratro dell’indigenza; ad attivarsi con le forme e le modalità che riterranno opportune, anche attraverso il coinvolgimento dell’Anci, per chiedere al Governo e al Parlamento di rivedere il proprio orientamento in merito al RdC, al fine di: ripristinare l’erogazione del RdC, evitando così il diffondersi delle proteste e il rischio di episodi di violenza ovvero, in subordine, differire immediatamente la sospensione dell’erogazione del RdC, poiché ad oggi nessuna struttura dei servizi sociali del Comune è in grado di prendere in carico un numero così alto di persone in disagio sociale, così come i Cpi non sono in grado di sostenere e gestire il patto di servizio personalizzato per avviare al lavoro coloro a cui sarà sospesa tale misura; istituire un tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali coinvolti, al fine di prevenire nel prossimo futuro e gestire nell’immediato la situazione di “disastro sociale” in cui si trovano Comuni e nuclei familiari coinvolti dalle vicende in questione”.

