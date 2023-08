Luca Aprile nuovo preparatore dei portieri del Ragusa calcio

Un grande personaggio sportivo. Un tecnico di assoluto spessore. Una risorsa di notevole valore non solo per l’Asd Ragusa calcio, con cui per questa stagione si è accasato, ma anche per l’intero movimento della città e, perché no, della provincia. Un altro colpo per la società azzurra l’arrivo del preparatore dei portieri Luca Sebastiano Aprile, 53 anni, con una carriera che, solo a leggerla, dice tutto. A cominciare dalle precedenti due stagioni con il Pescara in Lega Pro dove ha avuto la possibilità di stare con allenatori come Auteri, Colombo, Zeman e Zauri. In precedenza, era stato a Bari, sempre in Lega Pro, con Auteri. Nelle stagioni dal 2018 al 2020 a Catanzaro ancora con Auteri e Grassadonia sempre in C. Poi, ancora, dal 2015 al 2018 con il Matera in C sotto Auteri, Padalino e Dionigi. Quindi a Benevento in Lega Pro dal 2012 al 2015 con Brini, Carboni, Ugolotti e Cinelli. E, ancora prima, preparatore dei portieri con il Siracusa dal 2010 al 2012 con Sottil, Ugolotti e Romano in Lega Pro e con la Scafatese nella stagione 2009-2010 ancora una volta in Lega Pro. Diciannove, invece, le stagioni che ha disputato da portiere, con il via nell’anno sportivo 1987-88 a Siracusa in C2, poi sempre a Siracusa in C1, quindi a Poggibonsi in C2, Siracusa in C1, Monopoli in C1, ancora Siracusa in C1, Milazzo in D, Marsala in C2, Palermo in C1 e in Serie B, Pescara in C1 per chiudere con due stagioni con la maglia del Siracusa in D.

“Perché sono a Ragusa? – dice Aprile – diciamo che da tempo contavo di avvicinarmi a casa. E con la società azzurra, dopo la chiamata di mister Ignoffo, che conosco come persona seria e competente e di cui sono amico, è cominciato a nascere un certo interessamento. Poi, mi sono confrontato con il direttore Finocchiaro e con la proprietà e ho capito che potevano esserci le basi per costruire qualcosa. Ma, soprattutto, è il lavoro in prospettiva che può diventare interessante, anche il fatto che cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza e la mia preparazione per l’intero movimento sportivo locale. E’ chiaro che, anche per me, questo, potrà diventare un anno di crescita. Ed è chiaro che si sta allestendo una squadra per raggiungere traguardi che potrebbero diventare interessanti. Cerchiamo di lavorare, passo dopo passo, e di pensare a come potrà essere il futuro che dovremo essere capaci di plasmare nella maniera migliore. Mi fa piacere che la proprietà guardi con attenzione non solo al presente ma anche e soprattutto al domani, con l’obiettivo di maturare passo dopo passo. Non avrebbe senso, secondo me, compiere il passo più lungo della gamba e poi rimanere senza niente in mano. Invece, si sta progettando con la massima attenzione e questa è la cosa più oculata che si possa fare. Sono molto entusiasta di dare il via a questo nuovo progetto. Vedremo cosa ne riusciremo a trarre e quali sono gli stimoli che daremo ai ragazzi, nel mio caso ai portieri, per farli trovare sempre pronti”. Con Aprile e con Di Mauro, preparatore atletico, oltre che con lo stesso Ignoffo, coadiuvato dal secondo Puma, si può senz’altro dire che l’Asd Ragusa calcio può contare, per la prossima stagione in Serie D, su uno staff tecnico di primissimo ordine.

Salva