8 agosto, una data che l’Europa dovrebbe ricordare…l’opinione di Rita Faletti

Oggi è l’8 di agosto, una data che non dice nulla finché non scopriamo che nello stesso giorno di 15 anni fa, truppe russe e mezzi militari entravano in Georgia e colpivano Tbilisi, la capitale. Un attacco preparato e anticipato alla solita maniera: esercitazioni ai confini, incursioni, evacuazioni di donne e bambini. Il presidente della Georgia era Saakashvili, non proprio un agnello di uomo, che tuttavia stabilì una tregua unilaterale: voleva sedersi a un tavolo e trattare. Quello che Putin proprio non voleva fare e non fece. Non ci vuole della fantasia ad immaginarlo. La guerra fu breve ma dolorosa, con morti, distruzioni e uno strascico altrettanto se non più doloroso: il 20 per cento del territorio georgiano è tuttora in mano russa. Viene a questo punto da domandarsi quale sia stata la reazione dei leader europei. Nessuna. Il desiderio di tranquillità, non della pace che è altra cosa – la pace capita a volte che debba essere preservata con il ricorso alle armi – oscurò ogni barlume di prudenza e capacità di previsione, sottraendoli al dovere di denunciare la prepotenza di un’aggressione vile e ingiustificata all’indipendenza e libertà di un paese. Gli europei dunque, Francia e Germania in testa, per motivi che è facile comprendere e che per questo non dirò, se ne stettero buoni buoni, credendo e augurandosi, da poveri illusi, che Putin si sarebbe accontentato e non fosse il caso di contrastarlo. Il presidente degli Stati Uniti, George Bush, comprendendo la natura del russo, annunciò l’introduzione della sesta flotta nel Mar Nero e l’invio di caccia nelle basi Nato turche e romene. Quanto servì a fermare il capo del Cremlino, senza però spostare di una virgola il comportamento degli europei, determinando, nell’ex aspirante zar, la convinzione che in futuro non avrebbe incontrato ostacoli alle sue guerre di aggressione perché, chi il coraggio non ce l’ha, non se lo può dare, come scrisse Manzoni di Don Abbondio. E l’Europa abbondava di Don Abbondi, ognuno preoccupato di salvare la “tranquillità” del continente e cieco di fronte all’eventualità che una situazione analoga si sarebbe potuta ripresentare con le medesime modalità. Perché mai cambiare strategia se quella messa in atto ha funzionato così bene? Dal 2008, truppe russe stazionano ancora in Georgia, dove non si può dire se il dittatore di Mosca penserà di utilizzarle per arraffare altro territorio oltre a quello sbocconcellato un po’ alla volta in quindici anni, creando disordini e dividendo famiglie. La presenza militare russa in Georgia è una chiara minaccia nei confronti di chiunque tenti di sfidare il potere del boia, indebolito e macchiato dal palese fallimento di una guerra di invasione che dura da un anno e mezzo e malgrado bombardamenti incessanti, missili a pioggia e droni non ha portato a nessuna concreta conquista. La guerra, quando finirà, lascerà un’Ucraina devastata e una Russia defraudata della propria dignità e all’Europa, se sarà in grado di farsi un esame di coscienza, il gusto amaro di aver creato un pericolosissimo precedente. Nel 2008, Georgia e Ucraina avevano chiesto di entrare nella Nato: ottennero un rifiuto.

