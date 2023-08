Modica. Marco Nanì coordinatore cittadino Fratelli D’Italia

Marco Nani’ è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia. Come preannunciato nei giorni scorsi dal coordinamento regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni, in occasione della nomina dei nuovi coordinatori locali in provincia di Ragusa, Marco Nani’, ex consigliere provinciale, è stato indicato referente per la città di Modica. Il nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia, nonostante gli impegni palermitani in seno alla segreteria del Presidente dell’ARS, On. Galvagno, si è già messo al lavoro per la formazione del gruppo dirigente del circolo territoriale di Modica.

Considero un grandissimo privilegio – afferma Marco Nani’ – essere stato indicato dal coordinamento regionale e provinciale come referente per la città di Modica del partito più importante a livello nazionale. Sono consapevole che l’unico modo di ripagare la fiducia accordatami è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio del partito e della mia città.

Il compito che attende me e tutti gli amici che si uniranno al progetto politico – prosegue Nani’ – non è dei più semplici. ciò nonostante, tutti insieme, abbiamo il dovere di crederci e di affrontare con umiltà e determinazione l’ardua sfida di dare vita ad una rinnovata comunità politica che si rispecchia nei valori e nei programmi di Fratelli D’Italia: libertà, democrazia, giustizia e solidarietà sociale. Un movimento che si ispira ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare.

Ringrazio il mio predecessore, Maurizio Livia, e tutti coloro i quali si sono impegnati negli ultimi anni per lo sviluppo del circolo territoriale. Inoltre – conclude il nuovo coordinatore cittadino – auspico che ci sia una larga partecipazione, soprattutto da parte dei giovani, per la crescita della nostra comunità politica che sarà sicuramente all’altezza di esprimere proposte, idee e progetti per la nostra città. CREDERCI PER ESSERCI! sarà il motto che accompagnerà il nuovo laboratorio politico del circolo modicano del partito di Giorgia Meloni.

