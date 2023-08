4 accusati di aver ordito piano per diffamare Paolo Borrometi

Decreto di citazione a giudizio per quattro persone emesso dal procuratore aggiunto di Siracusa, Fabio Scavone, e dal sostituto Andrea Palmieri, nei confronti di un ex deputato regionale di centrodestra, il direttore del giornale online Diario 1984, e di due giornalisti, perchè «In tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso», con articoli e pamphlet, avrebbero diffamato il giornalista Paolo Borrometi, condirettore dell’Agi e autore di inchieste su criminalità, mafie e terrorismo”. La prima udienza del processo è stata fissata per il 15 settembre davanti al giudice unico del Tribunale di Siracusa.

Nel provvedimento si indica come “promotore” l’imprenditore e politico. Gli altri tre imputati sono accusati, a vario titolo, di avere concorso o scritto «una lunga serie di articoli» che avrebbero leso la «reputazione di Borrometi». Il giornalista, da nove anni, vive sotto scorta perché dopo aver scritto alcune inchieste sulla criminalità del Siracusano e del Ragusano sul sito che dirigeva, La Spia.

