Contributi per le manifestazioni a Vittoria, Ispica e Giarratana

L’Assessorato agli Enti Locali ha stanziato 80 mila euro per la provincia di Ragusa per l’organizzazione di manifestazioni folkloristiche nei comuni di Vittoria, Ispica e Giarratana. Nel dettaglio 60 mila euro finiranno al comune ipparino, 13 mila a Ispica e 7 mila a Giarratana. Serviranno a rendere ancora più attrattive le manifestazioni folkloristiche che contraddistinguono questi territori. Lo stanziamento fa seguito alla circolare assessoriale 25616 del 14 marzo 2023 con la quale è stata data attuazione all’articolo della finanziaria che vede come primo firmatario l’Onorevole Ignazio Abbate. Nei mesi scorsi, limitatamente alla provincia di Ragusa, avevano usufruito di questi aiuti anche i Comuni di Modica, Comiso, Scicli, Ragusa e S.Croce. “Abbiamo avuto modo di sperimentare la bontà di questo provvedimento osservando la crescita delle manifestazioni organizzate nei comuni che ne avevano usufruito in occasione della prima tornata. Il capitolo è stato rimpinguato in occasione dell’ultima variazione di bilancio che ha dato la possibilità solo in quota parte, vista la grande mole di comuni che ne hanno fatto richiesta. A settembre si andrà ad una ulteriore variazione di bilancio interna all’assessorato per allocare ulteriori risorse e scorrere così ancora la graduatoria”.

