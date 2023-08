Lilt. Torna la “Pigiama Run” a Marina di Ragusa

Dopo il successo dello scorso anno, la LILT Ragusa rinnova il suo impegno per la campagna nazionale Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata su scala nazionale da LILT a sostegno dei bambini malati di tumore, giunta quest’anno alla quinta edizione.

L’appuntamento è per il prossimo 15 settembre a Marina di Ragusa. Si partecipa rigorosamente in pigiama, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato.

Una passeggiata per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni, infatti, LILT sosterrà in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

“Ringraziamo le Istituzioni e gli sponsor che hanno aderito prontamente alla manifestazione – dichiara la presidente Maria Teresa Fattori – L’organizzazione dell’evento è partita a giugno con l’obiettivo di coinvolgere sempre più iscritti per raccogliere fondi che la LILT Ragusa destinerà a iniziative sul territorio per supportare i bambini malati di tumore e ricoverati nelle strutture giornaliere

Salva