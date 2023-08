La Conmebol annuncia le date delle qualificazioni Mondiali 2026

(gr) La Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha annunciato le prime due date delle qualificazioni ai Mondiali per la Coppa del Mondo 2026 che si disputeranno in Messico, Canada e Stati Uniti. I primi due turni di qualificazione si svolgeranno il 7 e il 12 settembre. Il 7 settembre a Ciudad del Este, il Paraguay affronterà il Perù nella partita inaugurale delle qualificazioni. Lo stesso giorno, Barranquilla ospiterà la partita Colombia-Venezuela. L’8 settembre i campioni del mondo dell’Argentina, ospiterà l’Ecuador a Buenos Aires. Lo stesso giorno, l’Uruguay riceverà il Cile al Centenario di Montevideo. Il 9 settembre, nella città di Belém, il Brasile affronterà la Bolivia nel match che chiuderà la prima giornata. Con l’aumento del numero delle squadre partecipanti ai Mondiali (da 32 a 48), in America Latina si disputeranno sei posti diretti e uno di spareggio.

