“Non ci resta che ridere” il nuovo spettacolo con Riccardo Tona

All’interno della rassegna “In teatro aperto 2023”, verrà portato in scena venerdì 25 agosto lo spettacolo “Non ci resta che ridere”, a cura della Fondazione Teatro Garibaldi Modica, all’anfiteatro Lorenzo La Monica- San Giuseppe Timpuni.

“Non ci resta che ridere” è uno spettacolo di cabaret con le leve più interessanti del panorama comico siciliano, le quali hanno avuto modo di conoscersi e farsi conoscere alla finale dell’Open Mic Zelig di Palermo. Stiamo parlando di Riccardo Tona; Francesco Bolignari; Antonio Panzica (il quale ha vinto la finale dell’Open Mic Zelig di Palermo ed è arrivato al secondo posto all’Open Mic Zelig Nazionale e Roberto Pizzo. Gli attori parleranno dei loro pensieri irriverenti, delle intuizioni ironiche, considerazioni dissacranti e battute sarcastiche, per far ridere e divertire il pubblico.

“La stagione è organizzata dalla Fondazione del teatro Garibaldi, in collaborazione con il Comune di Modica- ha commentato il comico Riccardo Tona- “Lo spettacolo si svolgerà a San Giuseppe U Timpuni. Com’è nata questa collaborazione? In modo molto semplice e spontaneo, parlando con la Fondazione, in particolare con il Sovrintendente Tonino Cannata, che mi ha chiesto una serata comica insieme ai ragazzi dell’Open Mic Zelig. Siamo un gruppo di quattro persone, quattro comici, con cui condivideremo il palcoscenico e racconteremo le nostre vicissitudini e i nostri pensieri, il tutto in chiave comica, proprio per questo lo spettacolo ha come titolo “Non ci resta che ridere”. Inoltre il periodo che tutti noi stiamo vivendo non è dei più facili, per questo vogliamo far passare qualche ora di divertimento e relax a tutti coloro che avranno voglia di vederci e sentirci.

C’è tanta attesa, e sono molto contento di salire sul palco insieme ad altri comici che sono prima di tutto amici. Sono certo che il pubblico risponderà bene a questo invito: vi aspetto giorno 25 agosto”.

