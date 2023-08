Afa da primato in Italia, dove le temperature sono cresciute

A volte si tende a trattare con fin troppa superficialità un problema che dovrebbe essere prioritario nella lista delle cose da risolvere, non solo da parte degli organi politici, ma anche di tutti noi nella vita di tutti i giorni. È dai comportamenti virtuosi che si può cominciare a cambiare qualcosa, anche se il fenomeno legato ai cambiamenti climatici ormai sono sempre più sotto gli occhi di tutti.

Fenomeni temporaleschi violenti e di una potenza impressionante, difficilmente visti con così tale frequenza in alcune zone della penisola italiana, si alternano a un'afa che cresce sempre di più, toccando valori da record in alcune città. Questo articolo sulle temperature chiarisce come certi picchi da record siano veramente impressionanti e, in effetti, anche preoccupanti.

Crema e Pavia, temperatura da primato

È bene chiarire subito un aspetto: nel momento in cui si fa riferimento a delle temperature da record, va detto che il calcolo prevede di prendere in considerazione come base una temperatura minima assoluta, una temperatura massima assoluta, ma anche la temperatura media più bassa e quella media più alta. Un altro elemento che può incidere su una simile valutazione, dal punto di vista rigorosamente scientifico e ufficiale, è legato alla presenza di eventuali temporali, così come la pressione minima e quella massima. Si tratta di tutta una serie di aspetti che poi incidono per la registrazione di una temperatura da record o meno.

Spesso e volentieri, quando si parla di caldo da primato, si tende a pensare subito al 2015. Eppure, una delle giornate dove sono stati registrati dei picchi clamorosi di caldo risale solo a dodici mesi fa. Nello specifico, stiamo parlando del 22 luglio del 2022, una delle giornate più calde di sempre in Italia e non solo dell’ultimo decennio. La temperatura media toccata nella penisola italiana è stata pari a 40,5 gradi. Un termometro infuocato soprattutto nella zona della bassa Lombardia, così come nelle regioni centrali e in Puglia. A Crema, ad esempio, il 15 luglio 2022 si sono raggiunti i 40,5 gradi centigradi, con la medesima temperatura registrata anche presso la località di Canevino, in provincia di Pavia.

Il picco a Siracusa

Se fino a qualche tempo fa si parlava di temperature vicine ai 50 gradi solo nella fantascienza, ora le cose stanno, purtroppo, diversamente. Come ha messo in evidenza anche Luca Mercalli, volto scientifico tra i più conosciuti ed insigne meteorologo, il record toccato nel 2021, più precisamente nella giornata del 21 agosto è tutt’ora imbattuto nel Vecchio Continente.

Un picco che è stato registrato in Sicilia, per la precisione a Siracusa, dove in quella giornata è stata registrata da delle stazioni ufficiali la temperatura da record pari a 48,8 gradi. Un primato, sempre riconosciuto in via ufficiale va detto, che spazza via quello precedente, che era detenuto dalla città di Forlì che, nel mese di agosto di sei anni fa, aveva fatto registrare ben 43 gradi centigradi.

Foggia, un luglio caldissimo nel 2021

Il 2021 è stato un anno dove le temperature sono arrivate a livelli altissimi, come è stato riportato anche su tanti quotidiani. In particolar modo in Puglia l’afa ha raggiunto picchi insopportabili. Foggia, ad esempio, è diventata in poche ore la città più calda durante la stagione estiva, toccando addirittura i 43 gradi. L’area dove si è fatto più sentire il caldo in quel giorno è stata quella del Tavoliere, ma un po’ in tutta Italia si sono toccati picchi veramente altissimi, tutta un’altra cosa rispetto alle estati molto più mediterranee avute in passato.

