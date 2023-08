Messico. Mega sito preispanico scoperto nello stato di Guerrero

Gli archeologi dell’Istituto nazionale di antropologia del Messico (INAH) hanno annunciato questo mercoledì la scoperta di un insediamento preispanico nella regione della Costa Grande, nello stato messicano meridionale di Guerrero. L’INAH ha riferito che il ritrovamento è distribuito su 29 ettari ed è costituito da 26 tumuli, rappresentati da altari ben conservati e strutture allungate, delimitati in piazze e aree residenziali. Il responsabile del Museo del sito di Xihuacan, Rodolfo Lobato Rodríguez, ha riferito che le scenografie sono distribuite perifericamente a un grande tumulo, con una base di 73,5 per 60 metri e 25 metri di altezza, con spazi adiacenti, con due piazze, due piani e due affioramenti rocciosi con varie pozze. Allo stesso modo, sono state trovate cavità che uniscono le strutture allungate, presumibilmente associate a depositi d’acqua e dighe, situate a 850 metri dal bordo orientale del fiume Tecpan e a un chilometro dalla laguna di Tetitlán. Un altare con stele gemelle è stato rinvenuto anche in cima al vicino Cerro del Mono, punto verso il quale è orientato il tumulo principale dell’insediamento appena scoperto. Lobato Rodríguez ha affermato che il ritrovamento potrebbe corrispondere all’antico capoluogo di Apancalecan, considerando il confronto delle dimensioni e la vicinanza del sito alla città di Tecpan de Galeana e dal glifo toponomastico che compare in un petroglifo con fonti del XVI secolo . In tal senso, l’archeologo ha precisato che in relazione ai tempi di occupazione, per le particolarità del materiale ceramico rinvenuto in superficie, tra cui spiccano supporti ad anello in stile teotihuacan, ipotizza che il sito sia stato occupato dal periodo classico dopo Cristo ( 200-650 d.C.) , contemporaneo a Cihuatlán, un altro importante insediamento rinvenuto sulla Costa Grande di Guerrero, che continuò fino al tardo postclassico (1200-1521 d.C.).

