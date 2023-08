Brasile. Sale a 16 bilancio delle vittime nell’Operazione Scudo

(gr) Il Segretariato brasiliano della pubblica sicurezza ha riferito che il bilancio delle vittime è salito a 16 dopo un’operazione di polizia nella regione di Baixada Santista a San Paolo. Le autorità hanno anche evidenziato che, nell’ambito dell’Operazione Scudo, 58 persone sono state arrestate tra il 28 luglio e il 2 agosto. Allo stesso modo, è stato evidenziato che sul totale delle persone arrestate, quattro erano adolescenti, accusati del reato di traffico di stupefacenti. Da parte sua, il Segretariato brasiliano della pubblica sicurezza ha precisato che sono stati sequestrati 385 chilogrammi di stupefacenti e 18 armi da fuoco. L’operazione è iniziata il 28 luglio, dopo il brutale assassinio dell’ufficiale militare Patrick Bastos Reis a Guarujá. Secondo fonti del la polizia, l’Operazione Scudo dovrebbe durare un mese e allertare 15 battaglioni delle forze speciali e circa 3.000 soldati. In questo senso, l’Ufficio del difensore civico ha denunciato alcuni abusi, e persino torture da parte degli agenti, ma il segretario alla Pubblica sicurezza ha sostenuto che non ci sono prove che comprovino presunte violazioni. Nove persone sono morte anche ieri in un’altra operazione di polizia nella città brasiliana di Rio de Janeiro. Una decisa lotta senza quartiere delle forze di polizia di Rio de Janeiro in contrasto ai cartelli della droga sparsi nell’hinterland degli stati.

