D’Antona: “La crisi determinata dal rogo dell’aeroporto”

Il rogo che ha colpito l’aeroporto di Catania a metà luglio, con i conseguenti disagi provocati a migliaia di persone, con particolare riferimento a quei turisti che avevano scelto la Sicilia per le loro vacanze, i numerosi incendi che hanno interessato le varie province dell’Isola, con inevitabili danni, tra l’altro, all’ambiente e al paesaggio e i continui distacchi di energia elettrica, ripetutesi in queste settimane in diverse città, con interruzione prolungata di servizi vitali, hanno dato un colpo micidiale alle prospettive di ripresa del turismo in Sicilia.

L’immagine che ne scaturisce sul piano nazionale ed internazionale è quella di una regione priva di sicurezza, nella quale una vacanza potrebbe trasformarsi in un incubo.

A contare i danni e ad elencare le difficoltà, in questi giorni, sono le attività economiche del settore del turismo e quello dell’ospitalità e della ristorazione, come denunciato pubblicamente in particolare dalla Cna e dalla Confcommercio: esercizi semi vuoti e disdette fino al 20%.

“Occorre ascoltare il grido d’allarme della categoria e individuare delle misure che possano limitare i danni: come è stato per l’emergenza covid e successivamente con il caro energia bisogna intervenire tempestivamente dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana -. Invitiamo, a questo proposito l’Amministrazione Comunale di Modica a valutare, previa concertazione con le associazioni di categoria, la possibilità di concedere alle attività interessate contributi finanziari e sospensione temporanea dei versamenti dei tributi comunali, al fine di aiutare una parte importante della nostra economia a superare questo difficile momento”.

