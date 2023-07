Scicli a Jungi e nelle borgate, incuria, degrado, scarsa pulizia

E’ allarme verde pubblico in città e nelle borgate. “Tale situazione – scrive l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello – è diventata insostenibile ed inaccettabile, il verde sembra essere scomparso per lasciare il posto ad erbacce rinsecchite, alla sporcizia e al degrado più totale. Vi sono delle situazioni dove da tempo, parecchio tempo, le condizioni igieniche appaiono realmente precarie; segnalo tutta la zona del Villaggio Jungi che versa in uno stato pietoso – e non solo – In quasi tutte le zone del paese e delle borgate, non risultano interventi evidenti, specialmente per ciò che riguarda la cura del verde (alberi, fiori e siepi); addirittura una buona parte de gli oleandri che abbelliscono la Via Tiepolo al Villaggio Jungi, sono letteralmente bruciati (no, gli alberi non prendono a fuoco da soli), non certamente per colpa delle temperature alte, ma per l’incuria nel lasciare la zona per molto tempo in stato di abbandono, invasa da erbacce e sterpaglie e alberi. Anche il verde attrezzato delle bambinopoli e le rotatorie sono lasciati all’abbandono ed i gabinetti pubblici del “Polivalente” sono ancora chiusi”.

Per l’ex assessore Scimonello “la percezione è quella di una città smarrita e sempre più abbandonata, perché parlando con i cittadini spesso lamentano che il paese e le borgate, sono sempre più sporche, trascurate e non vi è alcun controllo.

L’ex amministratore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, chiede di conoscere “quali sono le iniziative che intende adottare l’Amministrazione, per risolvere le problematiche relative ai servizi di pulizia cittadina e alla cura del verde pubblico; quali sono le azioni di verifica, di controllo e di indirizzo che intende mettere in campo per evitare in futuro il ripetersi di tale degrado ed incuria”. Scimonello ritiene che sia giunta l’ora di prendersi cura della Città e di smettere di lasciarla in totale stato di abbandono. I modi per farlo sono tanti, suggerisce Scimonello: che fine hanno fatto i PUC? I Progetti Utili alla Cittadinanza tanto sbandierati per coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza in attività di cura e decoro della città? Anche l’Amministrazione e la sua macchina operativa – conclude Scimonello – deve fare la sua parte senza arrivare, come in tanti settori è avvenuto, a dare in gestione anche questo servizio ai privati.”

Salva