Confimprese. A Ragusa, cartellone di eventi deludente

“Una stagione turistica da dimenticare. Ragusa non riesce ad essere una città attrattiva anche per effetto dei troppi proclami rimasti nel limbo”. Così il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti, boccia il cartellone degli eventi promosso da Comune di Ragusa.

“Non solo le mille problematiche legate al caos degli aeroporti ma anche una pessima programmazione di eventi e manifestazioni che, in ambito regionale e nazionale, dovevano essere promossi con largo anticipo. Il mese di luglio (con l’unica eccezione del premio ragusani nel mondo) è scomparso dal programma promosso dal Comune – commenta il presidente di Confimprese -e nel mese di agosto pochi eventi. Siamo molto preoccupati per una città che sembra oramai allo sbando senza una seria e oculata politica turistica. Una città come la nostra, con luoghi meravigliosi in cui tenere concerti ed eventi e con tanta cultura da vivere, forse ancor di più, nella stagione più calda, si trova in estremo ritardo sulla tabella di marcia. Una desolazione soprattutto in termini di socialità, cultura e storia di una comunità. Ancora una volta, dopo tanti anni di sollecitazioni e richieste, registriamo la carenza di eventi in tutto il centro storico. L’appello, come sempre, lo rivolgiamo al sindaco Cassi. Vogliamo essere propositivi per programmare, insieme, gli eventi e le manifestazioni del prossimo inverno”. Il presidente provinciale, Pippo Occhipinti, parla di una stagione da dimenticare in termini di presenze turistiche e di programmazione. “Da domani, tutti insieme, dobbiamo lavorare per invertire la rotta – aggiunge il presidente di Confimprese – siamo soddisfatti, di contro, per la programmazione degli eventi nella città di Modica e in altri comuni della provincia”.

