Santa Croce. Anticipo fondi Iblea Acque, Assestamenti di bilancio

L’anticipazione dei fondi a Iblea Acque per potere pagare gli stipendi ai lavoratori, oltre alla modifica al regolamento del mercato settimanale del venerdì. Sono alcuni dei punti discussi durante il consiglio comunale di Santa Croce Camerina di ieri sera, che ha approvato, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, gli assestamenti e le variazioni di bilancio, con la rimodulazione della quota capitale dei mutui da cui sono stati recuperati 75mila euro che l’Amministrazione ha utilizzerà prevalentemente per le manutenzioni stradali. “L’anticipo delle somme a Ibela Acque, pari a 28mila euro, si rendeva necessario dal momento che Mediale non ha ancora consegnato l’intera documentazione e dunque data l’impossibilità per Iblea Acque di emettere fattura – ha spiegato il sindaco Peppe Dimartino – Precisiamo che queste somme non costituiscono una spesa per il Comune, ma una semplice anticipazione che verrà restituita comprensiva degli interessi”. La nuova gestione è infatti iniziata il primo giugno. Iblea Acque potrebbe emettere fattura di acconto ma Mediale non ha fornito i dati delle utenze. C’è un dialogo in atto con l’intermediazione dell’amministrazione che si dovrebbe risolvere da qui a breve. “Ci rammarichiamo del fatto che l’opposizione non abbia voluto votare favorevolmente questo punto – commenta il primo cittadino – dal momento che è una decisione che come detto non pesa sull’Ente e che va a favore dei lavoratori, che in questo modo possono ricevere gli stipendi”. Tra i punti all’ordine del giorno, la relazione annuale del sindaco per il periodo giugno 2022-maggio 2023.

