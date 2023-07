Calcio, il Comiso non iscritto al Campionato di Eccellenza

Il Comiso non è stato iscritto al prossimo campionato regionale di Eccellenza. Un duro colpo per il calcio e lo sport tutto ragusano anche se tutto ciò era nell’aria da qualche settimana.

La mancata iscrizione della squadra di calcio più rappresentativa della città è una sconfitta per l’intera Comiso. Essere arrivati a questo punto significa anche, e soprattutto, non essere riusciti a gestire nella maniera più attenta questa intricata vicenda che diventa anche un caso politico. Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai, esprime il proprio rammarico per il fatto che il sodalizio verdearancio non potrà partecipare al prossimo campionato di Eccellenza. “Speriamo – commenta Bellassai – che possano esserci i margini per una ripartenza dalla categoria inferiore. Immaginiamo che l’amministrazione comunale, avendo seguito la vicenda sin dall’inizio, abbia individuato le cause di questo fallimento sportivo il cui riverbero negativo interessa da vicino l’intera comunità che, anche attraverso la squadra di calcio, esprime la propria identità. Forse la Giunta municipale avrebbe potuto gestire questa vicenda in maniera molto differente, con maggiore circospezione. Così ha dato l’impressione di avere lanciato il sasso nello stagno e, poi, di avere ritirato la mano. Speriamo che, adesso, trovi la spinta giusta per salvare il salvabile. Sarebbe davvero una disdetta se Comiso si trovasse costretta a rinunciare al calcio per chissà quanti anni. Invitiamo l’amministrazione comunale a convocare al più presto un incontro con tutti i soggetti interessati per vagliare le soluzioni più opportune. Come opposizione, siamo pronti a fornire il nostro contributo, se richiesto, in termini di proposte”.

Salva